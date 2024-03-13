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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم .. مصطفى كامل ضيف بسمة وهبة في "العرافة"

صدى البلد

يحل الفنان ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل اليوم ،ضيفا على برنامج العرافة الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

وكتبت بسمة وهبة عبر حسابها بتطبيق إنستجرام:"غدا حلقة نارية، انتظرونا فى السادسة مساءً على قناة المحور والنهار،مع مصطفى كامل وكشف كواليس وفاة الموسيقار حلمى بكر.

أجمع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس النقابة على تفويض على الشريعي عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين لاتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالتحقيق في وفاة الموسيقار حلمي بكر.

 

وأعلنت نقابة الموسيقيين في مصر، بقيادة الفنان مصطفى كامل، عن تقدمها ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالتحقيق في وفاة الموسيقار حلمي بكر.

 

وأصدر علي الشريعي، عضو محلس النقابة، بيانا بعد الاجتماع الذي أقيم مساء امس الخميس، جاء فيه: "إزاء الأخبار المتداولة حول وفاة الموسيقار حلمي بكر، حيث أن الفنان الراحل هو عضو جميعة عامل في نقابة الموسيقيين، بالإضافة إلى قيمته الفنية الكبيرة، وحرصا من النقابة علي أعضاءها وبناء على مناشدات الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، تم تفويضي من مجلس الإدارة في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه ما حدث في الموسيقار الراحل، حيث أن النقابة من ضمن اختصاصاتها، حمايه أعضائها".

 

وأضاف: "وبناء علي كل ماذكر، أنا علي الشريعي، بصفتي رئيس لجنة العلاقات العامة الأمنية بنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس إدارة بالنقابة، فوضت ياسر قنطوش المحامي بالنقض لتقديم بلاغ لمكتب معالي النائب العام حول وفاة الموسيقار حلمي بكر بناءً على التفويض الصادر من مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية لي بصفتي رئيس لجنة علاقات العامة الأمنية بالنقابة، وذلك بشأن الوصول لصحة ما يتردد حول واقعه وفاة المرحوم الموسيقار حلمي بكر وما يثار حولها من لغط، وعن وجود شبهة جنائية من عدمه".

 

واستكمل: "وذلك انطلاقا من التزام النقابة بالحفاظ على حقوق وسمعة أعضائها وخاصة أن الفقيد هو صاحب تاريخ فني وتراث من الفن الأصيل وأٌهيب بجمهور الموسيقار الراحل تقديم ما لديهم من معلومات بشان تلك الواقعة إلى المسؤولين في النقابة أو التقدم بها إلى جهات التحقيق لما يساعد في إظهار الحقيقة".

 

وختم بيانه: "وفي النهاية لا يسعني إلا إرسال خالص التعازي والمواساة لفقيدنا وفقيد الفن المصري وندعي المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ونسأل أنفسنا وجمهوره العظيم وذويه الصبر والسلوان".

 

 

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