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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى كامل: هشام حلمي بكر هو اللي دوّر عليّا.. ووالده تهاون في حق نفسه

مصطفي كامل
مصطفي كامل

قال الفنان مصطفى كامل، إنّه لم يسعَ إلى التواصل مع هشام نجل الملحن الراحل حلمي بكر قبل وفاة "بكر" في ظل أزمته الأخيرة، موضحًا: "هشام حلمي بكر هو اللي دوّر عليّا".

وأضاف "كامل"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار": "أنا أكتر حد حزين على حلمي بكر، واتخذت عهدا على نفسي منذ 6 شهور بأني لن أتدخل في أمر يخص حلمي بكر لأني تعبت من الزج باسمي واندفاعي من أجله بسبب حبي له ثم يتهاون في حق نفسه، فيطلب مني أن أتدخل مرارا وتكرارا".

وتابع الفنان: "دعمت حلمي بكر وهو أشاد بي، ولكني لا أحتاج إشادة لأن حلمي بكر حبيبي، فقد كان صديقي، لم أقف معه بدافع الأستاذية لكني أحبه، وهو كان يحبني ويستحق أن يُحب، فقد كان قيمة كبيرة في حياتنا الفنية وفي حياتي الشخصية".

الراحل حلمي بكر حلمي بكر هشام حلمي بكر مصطفى كامل

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مصطفى كامل: هشام حلمي بكر هو اللي دوّر عليّا.. ووالده تهاون في حق نفسه

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