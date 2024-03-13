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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب حب حلمي بكر لابنته: كانت نقطة ضعفه

مصطفي كامل
مصطفي كامل

قال الفنان مصطفى كامل، إنّ ابنة الموسيقار الراحل حلمي بكر كانت نقطة ضعفه، مشيرًا إلى أن كانت محور حديث الراحل معه: "ربنا يكون في عونها، أنا قلبي مع هذه ابنت".

 

وأضاف "كامل"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار": "في فترة الانفصال عمل لها عيد ميلاد وجابني وكنت أبص في عين حلمي إن البنت دي كانت نقطة ضعفه".

 

حلمي اتلاعب بالبنت دي

وتابع الفنان باكيا: "حلمي اتلاعب بالبنت دي، كان عاوز يلاقي حاجة في حياته يحبها أو يرتبط بها، لم أمن أشعر بأنه يتحدث عن طفلة، ولكن أنثى، مثل الشخص الذي يبحث عن أنثى يعيش حياته معها، لدرجة أن كثيرين منا كانوا يريدون توجيه اللوم على هذا الإحساس ولم يكن يقبل من أي شخص المساس بها، فقد كانت هدف حياته وحب حياته".
 

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