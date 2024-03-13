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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"كنت في فرح ابني".. مصطفى كامل يكشف سر غضب ابن حلمي بكر منه

مصطفي كامل
مصطفي كامل

تحدث الفنان مصطفى كامل، عن وفاة الموسيقار الراحل حلمي بكر، قائلا: "ابني قال أنا جاي بكرة وعملنا مداخلة وبدأت تظهر نية إنقاذ حلمي بكر، فقال هشام إن الطرف الآخر للأزمة سيذهب بأبي إلى المستشفى، فحذرته من أن يحدث ذلك قبل أن يعود إلى مصر".

 

وأضاف "كامل"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار": "هشام قطع تذكرة وقال أنا جاي، وهو جاي عرف إن والده توفى، وغضب مني لأني كنت في فرح ابني وبكيت والناس اعتقدت أنني أبكي بسبب الفرحة".

 

وتابع الفنان: "كنا كلنا بنحضن بعض في الفرح وجالي تليفون في الفرح إن حلمي بكر مات، فانهرت وبكيت وصرخت ومن صريخي رسالة لهشام قلت له قعدت أقولك انزل، لأني كنت شايف حاجة المستشار مرتضى ونادية مصطفى سمعوها مني".

الراحل حلمي بكر الموسيقار الراحل حلمي بكر مصر العرافة المستشار مرتضى مصطفى كامل

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