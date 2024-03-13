الوزراء للمواطنين : توحيد سعر الصرف يسهم في استقرار السلع

قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأوضاع بدأت نسبيا في الهدوء والاستقرار، متابعا: الحكومة تعمل على توفير السلع والسيطرة على الأسعار، وتوحيد سعر الصرف.

وأضاف "الحمصاني"خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تعمل الآن على الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة في الجمارك، كما أننا نقوم بوضع خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في المشروعات المشتركة.

وشدد على أن تلك الإجراءات ستسهم في استقرار سعر الصرف، مما ينعكس بالإيجاب على أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة القادمة، منوها بأن عمليات الإفراج ستساهم أيضا في ضبط واستقرار أسعار السلع.

وفيما يخص قرار الحكومة الخاص بتحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، أكد على أنه يأتي في إطار دعم الحكومة المستمر للمزارعين.

وأكمل: الدولة عملت على وضع سعر عادل ومجزٍ للمزارع، وعليه قررت أن يكون سعر توريد القمح 2000 جنيه للأردب.