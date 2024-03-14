أمريكا ترد على تهديدات بوتين "النووية"

قال مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النووية الجديدة لم تسفر عن أي تعديل في الوضع النووي بالولايات المتحدة.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن لم ترَ أي مؤشرات تفيد بأن روسيا تتأهب لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا بعد تصريحات بوتين.

كان بوتين، ذكر، الأربعاء، أن روسيا لا تزال في حالة استعداد قتالي، ومستعدة تمامًا لحرب نووية، لكن ليس "كل شيء يدفع باتجاهها" في الوقت الحاضر.

وأضاف في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية، أن روسيا ستكون مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت سيادتها للتهديد.

وقال بوتين لتلفزيون "روسيا-1" ووكالة الإعلام الروسية، ردًا على سؤال عما إذا كانت البلاد مستعدة حقًا لحرب نووية: "من وجهة نظر عسكرية فنية نحن بالطبع مستعدون".