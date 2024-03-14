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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأيادي الشقيانة فى رمضان.. عم محمد أقدم صانع طوب بالأقصر

صدى البلد

صناعة الطوب اللبن من أقدم الصناعات التى عرفها التاريخ، فهى من الحرف المعروفة لدى المواطنين بمحافظة الأقصر. 

يقول عم محمد أنور، أقدم صانع طوب لبن، إن صناعة الطوب اللبن ورثها أبا عن جد، فهذه النوعية من الطوب يستخدمها الكثير من أهالى القرى فى البناء بسبب ارتفاع أسعار الأنواع الأخرى من الطوب، فمعظم المنازل في القرى والنجوع ما زالت تبنى من الطوب اللبن.

 

وأضاف عم محمد: “فى شهر رمضان الكريم لا نقطع العمل ولكن نستمر فى الصناعة، فالصيام لا يؤثر على عملنا أبدا إنما العمل أثناء الصيام يزيد البركة”. 

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وعن كيفية صناعة الطوب، أوضح أنه يجب قبل صناعته البحث عن مكان يكون قريب منه الماء ثم يقوم بعجن التراب مضاف إليه تبن، ثم يوضع فى قالب ثم يترك فى الشمس حتى يجف.

وذكر أن جميع المنازل في الماضي كانت تبنى بالطوب اللبن ولم يكن أحد يعرف الطوب الأسمنتي.

وأشار عم محمد إلى أن هناك فوائد كثيرة لبناء المنازل بالطوب اللبن، أهمها أن المنازل المشيدة بالطوب اللبن لها فوائد صحية كبيرة، فهي لا تدخلها الرطوبة، فضلا عن كونها دافئة في فصل الشتاء ورطبة في فصل الصيف دون أي تكييفات.

 

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الأقصر أثناء الصيام أهالي القري القرى والنجوع صناعة الطوب في شهر رمضان ياحلاوة الأيدى الشغالة

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