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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات يد الزمالك يفزن على الشمس في الدوري

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك  "سيدات" على نظيره الشمس بنتيجة 30 - 29، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على صالة الأهلي، ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية من الدور النهائي لبطولة الدوري الممتاز.

قدم لاعبات الزمالك أداءاً مميزاً خلال اللقاء، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 13 - 13، وفي الشوط الثاني ظل التعادل مستمراً بنتيجة 27 - 27، ليحتكم الفريقين إلى ضربات الترجيح، والتي أسفرت عن فوز الفريق الأبيض بنتيجة 30 - 29.

ومن المقرر، أن يلتقي فريق "سيدات اليد" مع نظيره سموحة اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على صالة النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

ويقود فريق "سيدات يد الزمالك" كل من؛ أمجد عويس مديراً فنياً، ورضا حسين مدرباً عاماً، ومحمد السباعي مخططاً للأحمال، ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمى.

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