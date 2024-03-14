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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير وكالة الطاقة الذرية يعلق على تهديد روسيا استخدام الأسلحة النووية بأوكرانيا

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إنه لا يرى أي بوادر لاستخدام الأسلحة النووية في حرب أوكرانيا.

وأوضح جروسي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو: "لا أعتقد أننا نرى في الوقت الحالي ظروفا تسمح باستخدام الأسلحة النووية، إذا كنا نشير إلى الحرب في أوكرانيا، في الوقت الحالي على الأقل".

وفي الوقت نفسه، أشار جروسي إلى أن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي هم الدول الوحيدة المعترف بها رسميا بموجب القانون الدولي بامتلاك أسلحة نووية. 

وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه لا يمكن أبدا الفوز في حرب نووية ولا يجب خوضها أبدا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن الزعماء الغربيين يمارسون الخطاب النووي كل يوم.

وأكد أن روسيا لا تنوي المشاركة في هذه التدريبات الكلامية، مشيرا إلى أن موسكو لا يمكنها استخدام الأسلحة النووية إلا وفقًا لأحكام عقيدتها النووية.

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