عمره 2000 عام ولا يُقدّر بثمن.. اكتشاف كنز ذهبي في صحراء دولة عربية

كشف علماء آثار في إمارة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة عن اكتشاف مذهل في موقع تل أبرق الأثري.. حيث تم العثور على مسكوكات ذهبية وقطع أثرية يقدر عمرها بألفي عام.

اكتشاف أثري عمره 2000 عاما

وتشمل الاكتشافات التي تم العثور عليها تقليدًا لعملات ذهبية رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي. وتم العثور أيضًا على تمثالين حجريين ونقش باللغة الآرامية. وقد وصف مدير البعثة الأثرية الإيطالية في أم القيوين، ميكيلي ديلي إسبوستي، هذه الاكتشافات بأنها مذهلة وفريدة في المنطقة.

وأوضح ميكيلي ديلي إسبوستي أن العثور على العملات الذهبية يعد اكتشافًا هامًا لأنه لم يتم العثور على عملات ذهبية أخرى في حفريات سابقة.. وأشار إلى أن هذه العملات كانت تتداول في القرن الأول الميلادي وتم سكها في الإمبراطورية الرومانية في فرنسا، وتحديدًا في مدينة ليون.

أما بالنسبة للموقع الذي تم العثور فيه على هذه الاكتشافات، فقد صرحت رانيا حسين، رئيسة قسم الآثار بدائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أن موقع تل أبرق يقع على الحدود بين إمارة أم القيوين وإمارة الشارقة. وأوضحت أن تاريخ الموقع يمتد من 2500 قبل الميلاد حتى 300 ميلادي، وهذا يتضح بوضوح من خلال الطبقات الأثرية للموقع.

وفقًا لتصريحات رانيا حسين لتلفزيون رويترز، ستقوم دائرة السياحة والآثار في إمارة أم القيوين بعرض المكتشفات الجديدة وقطع أثرية أخرى في متحف آثار جديد من المقرر افتتاحه قريبًا.

وأوضحت حسين أن الدائرة تعمل حاليًا على تجهيز مجموعة فريدة ومميزة من القطع الأثرية التي تم اكتشافها في جميع مواقع إمارة أم القيوين، تغطي جميع الحقب التاريخية من العصر الحجري الحديث وحتى فترة ما قبل الإسلام. ومن المقرر عرض هذه القطع في المتحف الجديد للآثار الذي سيفتتح في المستقبل القريب.

موقع تل أبرق

تحتضن الإمارات العربية المتحدة في أراضيها العديد من المواقع الأثرية التي تعكس تاريخ المنطقة وحضاراتها الماضية. ومن بين هذه المواقع المهمة يبرز "تل أبرق"، الموقع الأثري الذي يعود تاريخه إلى العصور القديمة والعصور الحديثة.

يعتبر تل أبرق واحدًا من أقدم المواقع الآثارية في الإمارات العربية المتحدة، وقد كشفت الحفريات والتنقيبات فيه عن آثار تعود للعصر الحديدي وتحمل في طياتها أسرارًا قديمة وتوثق لتطور الحضارة في المنطقة.

يضم تل أبرق مجموعة متنوعة من المباني والغرف ذات الأحجام المختلفة، وعثر في الموقع على آثار تمتد زمنيًا من الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصر الحديدي.

وتشير اللقى والمعثورات إلى وجود صلات واسعة النطاق بين تل أبرق وبين مواقع أخرى في شبه جزيرة عُمان وبلاد الرافدين وإيران ومنطقة الخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على قبور صغيرة الحجم تشابه قبور موقع الدور القريب، وكذلك العثور على فخاريات رافدية تُعرف بفخاريات نمرود.