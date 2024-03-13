على طريقة هاني سلامة.. رؤوف عبد العزيز يعيد اكتشاف محمد ثروت.. تفاصيل

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "سر إلهي"، مباراة تمثيلية قوية بين سعد (محمد ثروت)، ونصرة (روجينا)، في مواجهة تحدث بينهما لأول مرة بعدما اتفق مع أشقائها على الشهادة الزور عليها، لدخولها السجن، وكانت الحلقة مباراة رائعة في لوحة فنية بديعة رسمها لنا المخرج رؤوف عبد العزيز، في حديث دار بين عتاب نصرة لسعد، وصمت السعد الذي فاجأنا بعد ندمه على ما فعله بها، بالعكس حملها المسؤولية وقام بطلاقها، في مشهد تبكي له القلوب من طبيبة نصرة وجحود وجبروت سعد.

محمد ثروت بلا رحمة

وتعد شخصية سعد التي يقدمها الفنان محمد ثروت، بمثابة مفاجأة للجميع، لكونها تبتعد تماما عن فكرة الكوميديا التي أعتاد عليها، حيث فاجأنا المخرج رؤوف عبد العزيز هذا العام بتقديم ثروت، بشكل جديد يقدمه لأول مرة طلية مشواره الفني، خاصة انه اشتهر على مدار السنوات بتقديم كوميديا الفارس، وظل يقدم هذا اللون خلال كل الأعمال الفنية التي شارك فيها، ولكن في مسلسل "سر إلهي"، الوضع غير، حيث يقدم شخصية جادة وشريرة، شخص انتهازي يخون زوجته ويغدر بها، وبل ويقنع أشقائها لخيانتها، ويرمي ابنته شخص ليس في قبلة ذرة رحمه.

قدراته التمثلية

استطاع محمد ثروت، أن ينسلخ من تيمه الأدوار التي قدمها من قبل ولعب دور (سعد) في سر إلهي، الذي يعد نقلة فارقة له، استطاع من خلالها أن يبرز قوته الفنية، ويستعرض قدراته التمثيلية، أمام النجمة روجينا.

مغامرة جديدة لرؤوف عبد العزيز

رؤوف عبد العزيز، قرر هذا العام خوض مغامرة جديدة بمحمد ثروت، وأعطاه فرصة لكي يثبت لجمهوره، أنه ليس ممثل كوميدي فحسب، بل ممثل درامي وتراجيدي قوي جدا، بمعني أدق نستطيع القول انه وضعه على طريق بيومي فؤاد، الذي اشتهر في بدايته بالأدوار الكوميدية، وبعدها قدم العديد من الأدوار التراجيدي، وغيرها.

ويعد هذا الأمر ليس جديد على رؤوف عبد العزيز، حيث انه أول من أعطي البطولة للفنانة سهر الصايغ في مسلسل"الطاووس"، وكذلك قدم لنا إبراهيم نصر في شخصية الدب في "فوق السحاب"، بشكل مختلف تماما وغيرها من النجوم التي قدمها بشكل مختلف، لدرجة أن النجم هاني سلامة، قال في أحدى اللقاءات:"إن رؤوف عبد العزيز أعاد اكتشافه من جديد في طاقة نور".



وأثارت الحلقة الأولى، ردود فعل واسعة، من قبل جمهور السوشيال ميديا، مشيدين بأدائها وهي والفنان الكبير أحمد بدير، واصفينه بأنه إداء استثنائي، بعدسة المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي لديه قدرة رائعة في فن إدارة الممثل، وهذا ما ظهر جليا في مشهد نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، والذين خطفت قلوب المشاهدين، بأداء عبقري من العظيم أحمد بدير والذي يقدم شخصية رجل الاعمال جميل او هارون كما يدعي.



وانهالت التعليقات التي تشيد بأداء روجينا، لفنان القدير احمد بدير، والمسلسل بشكل عام، وكان من أبرزها :" انتي موهبة كبير، عمل ضخم ورائع المسلسل جامد، أحمد بدير ممثل أكثر من رائع ،المسلسل ده روعه، المسلسل حلو اوي بجد، عظيم يا فنانه ، مسلسل روعه"، وغيرها العديد من التعليقات.



تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.



يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.