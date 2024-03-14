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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أصحاب 8 مخابز استولوا علي 69 جوال دقيق بلدي مدعم بالغربية

حملات على المخابز
حملات على المخابز

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 8 مخابز بالمحلة وكفرالزيات وقطور، استولوا على 69 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

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وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط أصحاب 8 مخابز بالمحلة وكفرالزيات وقطور، استولوا على 69 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

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وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

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