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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الصين على حظر استخدام تيك توك في الولايات المتحدة

تيك توك
تيك توك

علقت الصين على موافقة مجلس النواب الأمريكي بحظر استخدام تطبيق تيك توك على المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن الصين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.

وأضافت وزارة الخارجية الصينية، أن تصويت مجلس النواب الأمريكي ضد تيك توك يتعارض مع مبدأ المنافسة العادلة.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون قد يحظر تطبيق الـ تيك توك للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء التصويت في مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65 صوتًا، مقابل معارضة 15 جمهوريًا و50 ديمقراطيًا.

ويأتي تمرير مشروع القانون من خلال مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى معارضته للحظر.

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