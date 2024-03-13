تيك توك تفاجئ صانعي المحتوي بإمكانية تحقيق دخل إضافي فما القصة؟

أعلنت شركة تيك توك عن نيتها للقيام بالتوسيع ببرنامجها وذلك لتحقيق الدخل "Effect Creator Rewards ذلك لتحسين فرص تحقيق الدخل وذلك للأعضاء الحاليين والقيام بتوسيع الوصول إلى المبدعين في الأسواق الجديدة.

ويعد برنامج Effect Creator Rewards مصدر دخل إضافي وذلك لمنشئي المحتوى المؤهلين فهو يحفزهم على محاولة التركيز على إنشاء محتوى جذاب يلقى اهتمام لدى المشاهدين.

ويوفر أيضا برنامج" Effect Creator Rewards "للمبدعين الفرصة لمحاولة كسب مكافآت وذلك مقابل تصميم تأثيرات تيك توك الجذابة وذلك داخل منصة Effect House.

وأصبح الان منشئو المحتوى في أغلب الدول العربية في كلا من البحرين ومصر والكويت والمغرب وسلطنة عمان وقطر و السعودية مؤهلين الآن للانضمام إلى برنامج Effect Creator Rewards والبدء بتحقيق الدخل من التأثيرات.

كما خفضت المنصة متطلبات الأهلية، إذ كان منشئ المحتوى في السابق مطالب باستخدام التأثير في 200 ألف مقطع فيديو مؤهل قبل أن يحصل على المكافآت، في حين يجب الآن استخدام كل تأثير في 100 ألف مقطع فيديو مؤهل للحصول على المكافآت.

على الجانب الآخر من المتوقع أن تحصل التأثيرات المعروضة في مقاطع الفيديو العامة والمؤهلة على تلك المكافآت وذلك اعتبارًا من تاريخ 12 مارس 2024، وينطبق هذا أيضا على التأثيرات الصادرة بعد هذا التاريخ.