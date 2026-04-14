استعرضت وزارة الأوقاف، ممثلة في الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة، إنجازات أعمال البر في إطار تنفيذ شرط الواقف، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م.

حصاد أعمال الإدارة العامة لـ الأوقاف والمحاسبة خلال الربع الثالث من العام

وجاءت أبرز بنود الصرف على النحو التالي:

نفقات وإعانات: ٣,٩٣٥,٣٠٠ جنيهًا (ثلاثة ملايين، وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا، وثلاثمائة جنيه)

توكيلات: ٣١٤,٨٥٠ جنيهًا (ثلاثمائة وأربعة عشر ألفًا، وثمانمائة وخمسون جنيهًا)

مرتبات خيرية: ٢٨,٦٦٥ جنيهًا (ثمانية وعشرون ألفًا، وستمائة وخمسة وستون جنيهًا)

مرتبات مستحقين: ٨,١٨٤ جنيهًا (ثمانية آلاف، ومائة وأربعة وثمانون جنيهًا)

إصلاح (مدافن – مضايف): ١,٠١٥,٥٤٠ جنيهًا (مليون، وخمسة عشر ألفًا، وخمسمائة وأربعون جنيهًا)

وبلغ إجمالي ما تم صرفه: ٥,٣٠٢,٥٣٩ جنيهًا (خمسة ملايين، وثلاثمائة ألف واثنان، وخمسمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير)

كما بلغ المستهدف خلال الربع: ٧,٥٠٠,٠٠٠ جنيهًا (سبعة ملايين، وخمسمائة ألف جنيه)، بتمويل ذاتي، وذلك لعدد ٧٥٠ مستفيدًا (سبعمائة وخمسون مستفيدًا).

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعظيم الاستفادة من أموال الوقف، وتوجيهها إلى مصارفها الشرعية بما يسهم في تحقيق الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات المستحقة، وتنفيذ شروط الواقفين على الوجه الأكمل.