الأوقاف تبدأ التصفيات الأولية لمسابقة القراءة الحرة بالمديريات

أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء التصفيات الأولية لمسابقة القراءة الحرة لعام (2025/2026م) بجميع المديريات الإقليمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للسادة الأئمة والواعظات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكافة فئات المجتمع المصري، وإيمانًا بدورهم في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ الفكر الوسطي المستنير.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التصفيات بالمديريات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 21 من أبريل وحتى الخميس 23 من أبريل 2026م، من خلال لجان متخصصة تُشكَّل تحت إشراف مديري المديريات، وذلك في فرعين رئيسين:

الفرع الأول: ويشمل الأئمة والخطباء والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ويتضمن المقررات التالية:

• شرح الورقات في علم أصول الفقه للمحلي.

• مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني.

• قطر الندى وبل الصدى لابن هشام المصري.

الفرع الثاني: ويستهدف سائر فئات المجتمع المصري، ويتضمن:



• أبجدية التصوف الإسلامي للشيخ محمد زكي الدين إبراهيم.

• فكر المسلم وتحديات الألف الثالثة للدكتور نور الدين عتر.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه المسابقة تأتي ضمن جهودها المستمرة لبناء الوعي الصحيح، وتنمية مهارات القراءة والاطلاع، بما يسهم في إعداد كوادر دعوية ومجتمعية واعية قادرة على مواكبة التحديات الفكرية المعاصرة.

