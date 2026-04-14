الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كبير أساقفة الفلبين لـ الأزهري: عازمون على إرسال أساقفة للتدريب بالأوقاف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

استقبل نيافة الأسقف جيلبرت جارسيرا، كبير أساقفة الفلبين، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ، في لقاء مفعم بمعاني الود والمحبة والإخاء، لبحث آفاق التعاون في مجال التدريب في مصر والاستفادة من التجربة المصرية في ترسيخ معاني التعايش والمواطنة والوطنية. 

جاء ذلك بحضور نيافة الأسقف ريكاردو باكاي - رئيس المفوضية الأسقفية للشئون العامة، ونيافة جيروم سيسيلانو – الأمين التنفيذي لمفوضية الشئون العامة، والقس برناردو بانتين، الأمين العام للمفوضية؛ فيما حضر من الجانب المصري سعادة السفير نادر زكي - سفير مصر لدى الفلبين، والدكتور أسامة رسلان – المتحدث الرسمي للوزارة، والسيد أحمد هاني – عضو البعثة الدبلوماسية المصرية في مانيلا.

بدأ اللقاء بتبادل عبارات الود والترحيب، أعقبها استعراض لمقترحات مسار التعاون من الجانب الفلبيني، فيما أكد كبير الأساقفة أن مصر لها تاريخ عظيم ولديها تجربة ينبغي الاستفادة منها لصقل قيم التعايش والمحبة لدى المتدربين من الفلبين. 

كما أشار نيافته إلى أن الكنيسة الفلبينية مستمرة في الدعاء أن تتوقف الحروب وأن يسود السلام في العالم كله.

من جانبه، أعرب الوزير عن سعادته الغامرة بزيارته الثانية إلى الفلبين ولقائه للمرة الثانية بأخيه الكريم كبير الأساقفة، موضحًا أن الحروب لا تأتي إلا بالضر والأذى على الجميع، فليس فيها منتصر وليس فيها فائز، وأن رؤيتنا في الدولة المصرية تعمل دائما على وقف الحرب وإطلاق النار والسعي مع كافة الأطراف للرجوع إلى مسار التفاوض لأن ضرر الحرب يطال الجميع، وخصوصا أشقاؤنا من دول الخليج والأردن الذين يقع العدوان عليهم دون أدنى منطق أو عقل.

 كما أشار الوزير إلى تطلعه لإتمام برنامج تدريب الأساقفة الفلبينيين في مصر حسب المتفق عليه مع كبير الأساقفة، ليكون ذلك استكمالاً لمسار التدريب الذي بدأ لعدد من القضاة والمحامين والأئمة الفلبينيين في مصر منذ يناير الماضي.

كما أكد الوزير أهمية التعاون على البر بترسيخ معاني التراحم وقيم السلامة والمحبة والإخاء، مشددًا على أن التدين الصحيح ينتج مواطنًا يحترم وطنه ويجمع شمل أبناء وطنه وبني الإنسان وكل العالمين، فلا سبيل لتقدم الأوطان ورخائها إلا بالاستقرار والسلم والبناء والعمران. واختتم الوزير حديثه بالدعاء بإطفاء نيران الحروب والخير والسلام والاستقرار لمصر وللفلبين وأوطاننا كلها.

وأعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي تخلله تقديم رسالة من الوزير ومن كبير الأساقفة إلى أهم وسائل الإعلام في الفلبين، وتخلله الكشف عن مسارات التدريب المرتقبة بين الأوقاف واللجنة الوطنية لمسلمي الفلبين، والمحكمة العليا، ومجلس الأساقفة الفلبيني؛ والدعوة الصادقة الصريحة إلى وقف الحرب في منطقة الشرق الأوسط والإنصات لصوت العقل والحكمة والسلام، وتأكيد أهمية التخلق بقيم المواطنة وتقديم المصلحة العامة على الخاصة، والتعايش وفق قيم المحبة والولاء للوطن والانتماء إليه قلبًا وقولاً وعملاً.

وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي، أهدى كبير الأساقفة إلى الوزير إصدارًا من إصدارات مجلس الأساقفة، تعبيرًا عن الشكر والعرفان لدور الوزير في مد جسور التعاون والمحبة بين مصر والفلبين.

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

الفسيخ والفشل الكلوي
الفسيخ والفشل الكلوي
الفسيخ والفشل الكلوي

حريق BYD
حريق BYD
حريق BYD

