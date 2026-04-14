الأوقاف: انطلاق الدورة التدريبية السادسة لمواجهة الأزمات والتعامل مع الحرائق

أطلقت وزارة الأوقاف، من خلال الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، فعاليات الدورة التدريبية السادسة بعنوان: «كيفية مواجهة الأزمات والتصدي للحرائق والأمن الإداري وحق الطريق»؛ وذلك بالمركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية، ضمن برنامج تدريبي متكامل يضم (12) دورة خلال العام الحالي، وتحت إشراف الإدارة العامة للتدريب، وبمشاركة الإدارة العامة للأمن، وبحضور عدد من العاملين بالمديريات الإقليمية وإداراتها الفرعية، والعاملين بالمساجد.

انطلاق الدورة التدريبية السادسة لمواجهة الأزمات والتعامل مع الحرائق

وتستهدف الدورة تنمية مهارات العاملين، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة؛ عبر إكسابهم المعارف التطبيقية وآليات التدخل السريع، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ الإجراءات الوقائية، بما يسهم في الحد من المخاطر، وصون الأرواح والممتلكات، وضمان استمرارية العمل بصورة منتظمة.

وشملت محاور التدريب عددًا من الجوانب المتخصصة، من بينها: أساليب التعامل مع الحرائق، ونظم التأمين والمتابعة الإدارية، إلى جانب التوعية بحق الطريق؛ في إطار ترسيخ ثقافة السلامة العامة وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع.

وفي هذا الإطار، أكد هشام السيد، الخبير الأمني في الحماية المدنية، أن إدراك خصائص الحرائق وأنواعها، وفهم أسس الاشتعال ووسائل الإطفاء، يمثل قاعدة أساسية للتعامل السليم معها، مؤكدًا أهمية الالتزام بإجراءات السلامة، والتدريب العملي على استخدام أدوات الإطفاء المختلفة.

من جهته، أشار عبد الرحمن خالد، مدير عام الإدارة العامة للأمن بديوان عام الوزارة، إلى أن تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية يسهم في توفير بيئة عمل آمنة، من خلال رفع وعي العاملين بإجراءات الوقاية وتحليل مصادر الخطر، بما يقلل من معدلات الحوادث ويعزز الاستقرار المؤسسي.

كما بيَّن عبد الواحد الرزيقي، مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر – أن الإدارة الناجحة للأزمات تعتمد على التخطيط المسبق، وبناء سيناريوهات متعددة للتعامل مع المواقف الطارئة، بدءًا من الاستعداد المبكر، وحتى مرحلة التعافي، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في دعم جهود التوعية وتعزيز التواصل المؤسسي.

وفي السياق ذاته، أكد الشيخ أحمد محمد فهمي – عضو إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة – أن الالتزام بحق الطريق يُعد من القيم الإسلامية الراسخة التي تحفظ سلامة الأفراد والمجتمع، داعيًا إلى الالتزام بآداب الطريق وقواعد المرور، وتجنب الممارسات الخاطئة التي قد تعرض الآخرين للخطر.

وتأتي هذه الدورة في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع مختلف الأزمات، بما يدعم منظومة الأمن والسلامة، ويسهم في تحسين مستوى الأداء المؤسسي؛ مواكبةً لتوجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.