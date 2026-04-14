تعادل سلبي في الشوط الأول بين ليفربول وباريس سان جيرمان وصلاح يشارك اضطراريًا

حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من مواجهة ليفربول وباريس سان جيرمان، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مشاركة اضطرارية لصلاح

وشهدت المباراة بداية محمد صلاح على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك بشكل اضطراري في الدقيقة 30، عقب تعرض المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي لإصابة قوية أجبرته على مغادرة أرض الملعب.

تشكيل الفريقين

دخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

الدفاع: فريمبونج، كوناتي، فان دايك، كيركيز

الوسط: ريان جرافينبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: إيزاك، فلوريان فيرتز، هوجو إيكتيكي

في المقابل، جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديز

الوسط: وارن زاير إيمري، فيتينيا، جواو نيفيس

الهجوم: ديزيريه دوي، عثمان ديمبلي، خفيتشا كفاراتسخيليا

ويدخل ليفربول المباراة تحت ضغط كبير، بعدما خسر مواجهة الذهاب أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد على ملعب حديقة الأمراء، ليحتاج إلى انتفاضة قوية على أرضه وبين جماهيره من أجل التأهل.

ويمتلك ليفربول دوافع قوية للثأر من الفريق الفرنسي، بعدما ودّع النسخة الماضية أمامه بركلات الترجيح، وهو ما يمنح الفريق حافزًا إضافيًا لقلب النتيجة وفرض سيناريو مختلف في لقاء الإياب.