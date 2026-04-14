حملة مكبرة لضبط المخالفات بمدينة 6 أكتوبر..صور

نفذ جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة مكبرة للقضاء على نقاط الفرز العشوائية وضبط المخالفات بالقطاع الشرقى.

في ضوء توجيهات المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، وبناءً على توجيهات المهندس راضي خليل، نائب رئيس الجهاز.

وذلك للقضاء على نقطة فرز بشبكة محمول بمنطقة غرب سوميد، وجارٍ رفع المخلفات الناتجة عنها إلى المقلب العمومي، وذلك في إطار الحفاظ على البيئة والحد من المظاهر العشوائية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مركبة “توك توك”، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيداعها بمقر الجهاز.

وتم ضبط تروسيكل يُستخدم في أعمال الفرز، وجارٍ إدخاله الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأكد المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، استمرار الحملات اليومية بكافة القطاعات، للتصدي لنقاط الفرز العشوائية والمخالفات، وفرض الانضباط العام، بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري والحفاظ على البيئة.