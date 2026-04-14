رابطة الأندية تدعم مصطفى الشهدي بعد إصابته في مباراة مودرن والجونة بالدوري

تعرض الحكم مصطفى الشهدي لإصابة قوية خلال مباراة الجونة أمام نظيره مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل السلبي، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الاندية عبر حسابها علي فيسبوك صورة لمصطفى شهدي وعلقت "نتمنى السلامة للحكم مصطفى الشهدي"

وأظهرت الكاميرات بكاء مصطفى الشهدي متأثرا بإصابته وسط مسانده من جميع المتواجدين داخل الملعب، قبل ان يتجه لاجراء الفحوصات الطبية الأولي بعد إصابته تحت إشراف الطاقم الطبي لفريق موردن سبورت .

واكدت تقارير صحفية أن التشخيص المبدئي للإصابة، هو اشتباه في قطع بالركبة.

وقام الحكم الرابع محمد عبد العواض بتولي إدارة المباراة بدلا من الشهدي الذي غادر مصابا بعد سقوطه المفاجئ أثناء الجري .

وانتهت مباراة مودرن سبورت والجونة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الختامية لمجموعة البقاء بالدوري الممتاز.