الأزهر: لا يجوز ربط الرؤية بالنفقة

أكد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن العلاقة الزوجية في الإسلام تقوم على مبدأ الفضل والتراحم، وليس على الإجبار أو فرض الشروط، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولا تنسوا الفضل بينكم"، موضحًا: "كل الأسر بتساعد بعض، بس مش بالإجبار ولا بالإلزام".

أضاف، في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ المرأة قد تساعد زوجها من باب المحبة والتفاهم، لكن لا يجوز إجبارها أو تهديدها بالطلاق إذا لم تدفع، قائلاً: "مش يا تدفعي يا أطلقك، الكلام ده مرفوض"، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يهدم استقرار الأسرة ولا يبنيها.

وفي سياق متصل، شدد على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون في مقدمة أي نقاش، رافضًا ربط حق الأب في رؤية أبنائه بالإنفاق، موضحًا أنه سبق وراجع موقفه في هذا الأمر بعد إدراكه أن منع الرؤية يعاقب الطفل وليس الأب، واختتم بالتأكيد على ضرورة العودة إلى تعاليم الدين الصحيحة لتحقيق العدالة داخل الأسرة.

