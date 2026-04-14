جنوب لبنان .. غارات إسرائيلية مكثفة وارتفاع عدد الضحايا إلى ألفين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن تطورات ميدانية متسارعة في جنوب لبنان، مشيراً إلى احتمال اللجوء إلى تكثيف العمليات العسكرية وإطلاق نار واسع النطاق.

في المقابل، أفادت السلطات الصحية اللبنانية بارتفاع عدد الضحايا إلى 2124 شخصاً جراء التصعيد المستمر.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن غارات استهدفت ما وصفها بمواقع بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة العديسة جنوبي البلاد، وذلك بعد رصد ما اعتبره تصاعداً في أنشطة الجماعة داخل المنطقة.

كما ذكر في بيانه أن "حزب الله" أطلق نحو 130 صاروخاً من منطقة العديسة باتجاه قواته، إضافة إلى استهداف مناطق داخل إسرائيل، منذ بدء العمليات العسكرية الأخيرة.