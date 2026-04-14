سوق السيارات يشهد حزمة صيانة مجانية لتعزيز خدمات ما بعد البيع

تشهد سوق السيارات طرح حزمة صيانة مجانية لمدة عام أو حتى 30 ألف كيلومتر، أيهما أقرب، على عدد من الطرازات الجديدة، وذلك للسيارات التي يتم ترخيصها اعتبارًا من 30 أبريل 2026، في خطوة تستهدف دعم خدمات ما بعد البيع وتعزيز ثقة العملاء.

وتشمل المبادرة أعمال الصيانة الدورية وفق الجداول المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة التشغيل والأداء الفني خلال العام الأول من الاستخدام، وتقليل الأعباء التشغيلية على الملاك الجدد، في ظل المنافسة المتزايدة داخل السوق المحلي.

ويأتي طرح الحزمة بالتزامن مع توجهات لتطوير شبكة مراكز الخدمة المعتمدة، وتوفير قطع الغيار الأصلية، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية وفق معايير مهنية متخصصة، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة ويضمن استمرارية الأداء.

كما تعكس الخطوة توجهًا نحو تقديم قيمة مضافة عند الشراء، وربط عملية البيع بمنظومة متكاملة من الدعم الفني، بما يدعم استقرار تجربة الاستخدام على المدى المتوسط.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية شركة قصراوي جروب، الوكيل المحلي لعلامة جاك في مصر، لتعزيز تنافسية العلامة داخل السوق المصري، عبر دعم خدمات ما بعد البيع وتوسيع نطاق الثقة مع العملاء.