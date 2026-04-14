سوق الهواتف الذكية يشهد طرح جهاز جديد بكاميرا 200 ميجابكسل في مصر

يشهد السوق المصري إطلاق هاتف ذكي جديد مزود بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات التصوير الاحترافي عبر الهواتف المحمولة، خاصة لعشاق السفر وصناع المحتوى. ويأتي الطرح ضمن فعالية أقيمت بالقاهرة بحضور ممثلي وسائل إعلام ومتخصصين في التكنولوجيا.

ويدعم الهاتف مثبتًا بصريًا للصورة وتقنيات تقريب متقدمة تصل إلى 30 ضعفًا، إلى جانب كاميرا أمامية واسعة الزاوية بدقة 32 ميجابكسل، مع إمكانية تصوير الفيديو بدقة عالية وثبات محسّن، بما يسمح بالتقاط مشاهد واضحة في ظروف مختلفة.

ويتضمن الجهاز مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور، تشمل إزالة العناصر غير المرغوبة، وتعزيز التفاصيل، واستعادة جودة اللقطات القديمة، وإضافة تأثيرات بصرية متنوعة، بما يسهم في تطوير تجربة التصوير اليومي وتحويله إلى محتوى أكثر احترافية.

ويتميز الهاتف بتصميم نحيف وشاشة عالية الدقة من نوع أموليد، مع بطارية بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع، إضافة إلى معالج يتيح أداءً مستقراً في الاستخدامات المتعددة، ومقاومة للماء والغبار وفق معايير معتمدة.

ومن المقرر طرح الهاتف في الأسواق اعتبارًا من 16 أبريل 2026.