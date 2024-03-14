منى عبد الغني: الحجاب ليس عائقا واعتمدت على الكحل في قلع الحجر

أكدت الفنانة مني عبد الغني سعادتها بردود الافعال حول مسلسلها الجديد " قلع الحجر ، والذي يعرض علي محموعة قنوات صدي البلد .

وقالت مني عبد الغني في تصريحات خاصة لصدي البلد : الشكل الذي ظهر به الشخصية التي العبها داخل الاحداث كان بالاتفاق مع مخرج العمل حسني صالح ، فقد قررنا علي الا اظهر بمكياج ، نظرًا لانها سيدة طبيعية وبسيطة ، واكتفيت بوضع الكحل فقط .

وعن الاريحية في ارتداء الحجاب بالادوار الصعيدية تقول : الحجاب لايشكل بالنسبة لي عائق ولايورقني فى أي عمل ، فأنا العب ادوار الام وليس فتاة فى الجامعة ، لذلك لا أشغل تفكيري فى هذا الأمر ، بل أركز فى إداء الشخصية .

أبطال المسلسل

العمل بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

أحداث المسلسل



وتدور أحداث المسلسل في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.