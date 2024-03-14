انتصار: النجاح الكبير لـ«أعلى نسبة مشاهدة» فاجأني.. وقضية العمل سر حماسي.. وظهوري بدون مكياج قرار جرىء اتخذته من سنوات

انتصار:

تناقض شخصيتي فى “المعلم” دفعني لقبوله

وارتجلت مع هشام ماجد فى “أشغال شقة”

رمانة الميزان في أي عمل تشارك في بطولته، إنها الفنانة انتصار، التي تألقت هذا العام بعدد من الأعمال، ومنها مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي خطفت من خلاله الأنظار بمجرد ظهورها.

وعلى الرغم من ظهورها كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل “أشغال شقة”، إلا أنها نجحت في أن تحدث صدى كبيرا بهذا الدور.

“صدى البلد” التقى بها في حوار كشفت من خلاله العديد من التفاصيل حول تلك الأدوار.

في البداية سألتها: هل توقعتِ هذا النجاح الكبير الذى حققه مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"؟

على الإطلاق، بل إن ردود الأفعال بداية من طرح البرومو فاجأتني.

ما الذي جذبك للمشاركة في بطولة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"؟

الموضوع الذي يناقشه العمل هو الذى حمسني للموافقة عليه، فالعمل يطرح قضية في غاية الأهمية وتهم المجتمع المصري، وهي غزو مواقع التواصل الاجتماعي لحياتنا، والأموال التي يستطيع أن يحصل عليها الفرد من خلال الظهور على تلك المواقع، فقد انتشرت هذه المهنة وأصبحت “شغل من لا شغل له”.

العمل أيضًا يكشف أن هناك بعض الأشخاص يتعاملون مع هذا الأمر بجهل شديد، ما يجعلهم يقعون في مشاكل عديدة، منها السرقة والفضائح.

كيف وجدتِ شخصية "حمدية" واستعددتِ لها؟

حمدية شخصية بسيطة للغاية، وتجهل بكل ما هو جديد مثل مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها من الجيل القديم، ولم تستطع أن توعي بناتها بهذا الأمر.

استغنيتِ عن المكياج بشكل كامل في العمل، وهذا الأمر ليس بجديد عليكِ.

كان لابد من الظهور بدون مكياج تمامًا، حتى أنني لم أضع أي رتوش، فتلك السيدة من أسرة في غاية البساطة، فكيف لها أن تظهر بمكياج.

هل تعتبرين هذا الأمر جرأة منك؟

بالتأكيد، وليس لدي مشكلة في هذا الأمر، ومن سنوات اتخذت قرار عدم الظهور بأي مكياج لو احتاج الدور لذلك، وقد حصلت على جوائز عديدة بسبب هذا التصرف.

هل فتحتِ بهذا التصرف الباب لزميلاتك؟

من تقبل التحدي ستفعل مثلي بلا شك.

هل تابعتِ الحوادث المماثلة والحقيقية لمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"؟

بالتأكيد تابعت، خاصة أنها لم تكن قضية واحدة، ولكن الأمر لم يقتصر على متابعتي فقط، بل سأفاجئك حين أقول لك إننا أثناء تصويرنا مشاهد من العمل في السجن، وجدت أشخاصا كانوا ضحايا لمواقع التواصل الاجتماعي.

ما أصعب مشهد بالنسبة لكٓ في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"؟

المشهد الذي تكتشف فيه أن ابنتها الهادئة البريئة منتشر لها فيديوهات رقص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أنتقل معك إلى مسلسل “المعلم” ، ماذا عنه؟

ما جذبني لمسلسل “المعلم” أن أحداثه تدور داخل سوق السمك المليء بالصراعات بين الخير والشر، كما أن شخصية فوز التي ألعبها داخل الأحداث مختلفة، فهي ذات طابع شعبي في طريقة الحديث، ولكنها مودرن في ملابسها وتمثل جانب الشر، فهذا التناقض شدني للشخصية، ومنذ فترة لم ألعب نوعية الأدوار هذه .

رغم ظهورك كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "أشغال شقة" إلا أنك حققتِ نجاحًا كبيرًا من خلال تلك الشخصية، فما سر موافقتك على هذا الدور؟

العمل بالأساس مبني على ضيوف الشرف الذين يظهرون كل حلقة مع الأبطال الأساسيين، في الحقيقة أنه حين عرض علي العمل حظي على إعجابي الفكرة ككل، وشخصية أم صابرين بشكل خاص، التي لا تتوقف عن الحديث في الهاتف المحمول طيلة الوقت حتى أثناء عملها.

هل قمتِ بالارتجال أثناء تصوير المشاهد؟

الكوميديا بشكل عام تقوم على الارتجال في بعض المشاهد، وبالتأكيد حدث ارتجال قبل التصوير وأثناء البروفة حتى وصلنا للشكل النهائي، خاصة في المشاهد التي جمعتني بهشام ماجد.

ظهرتِ في العمل أيضًا بدون مكياج، فهل كان الأمر نابعا من رؤيتك؟

كنت أضع تصورا للشخصية أن تظهر بدون مكياج، وقد وجدت مخرج العمل خالد دياب مرحبا بهذه الفكرة، فليس من المنطقي أن امرأة كادحة تعمل في المنازل تضع مكياج.