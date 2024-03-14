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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمحطات الرفع والمعالجة بزفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعا بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي لمراكز المرحلة الأولى لحياة كريمة  وذلك عقب جولته الصباحية لمركز زفتى.

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حيث استعرض المحافظ خلال الاجتماع موقف المشروعات الجارية للصرف الصحي في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مقدمة القطاعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا مشيرًا إلى أن المحافظة تسير في أكثر من اتجاه  لتوصيل الخدمة لكل القرى من خلال الاستفادة من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية المشروع القومي لتطوير الريف المرحلة الأولي من المبادرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ديوان عام المحافظة طارق رحمي محافظ الغربية

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