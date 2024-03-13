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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يوقع عقد تقديم خدمات الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وقع الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم، الأربعاء، عقد تقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من خلال شركة مصر للتأمين بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية. 

كما تم توقيع عقد تنضم من خلاله المستشفى التعليمي العالمي لقائمة المستشفيات المقدمة للخدمات ضمن مشروع الرعاية الصحية الشاملة للعاملين بجامعة طنطا.

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وأكد “ذكي”، حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية الطبية والعلاجية الشاملة وتقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، لتحسين جودة الحياة والتي تعد واحدة من الاولويات التنموية المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مين مشروع الرعاية الصحية مستشفيات الجامعية مستشفى التعليمي مشر محمود ذكي رئيس جامعة طنطا مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لمستشفيات الجامعية للخدمات لاستراتيجية الوطنية لهند كلية الطب جامعة عامل عضاء هيئة التدريس شركة مصر للتأمين طب جامعة طنطا

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