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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محارب يتصدر نسب المشاهدة بإحدى المنصات وعتبات البهجة الوصيف

محارب
محارب

تمكن مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد من تصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة جوي. 

 

واحتل مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الأعلى مشاهدة في مصر ، متفوقا علي عدد من المسلسلات الرمضانية ، ومنها مسلسل عتبات البهجة من بطولة الفنان يحيي الفخراني الذي جاء في المركز الثاني  ، ومسلسل 100 راجل لسمية الخشاب ، ومسلسل صدفة لريهام حجاج . 

 

وتدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

 

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد  في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

 

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

مواعيد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل محارب

محارب الحلقة 3.. أحمد زاهر يلفق قضية لـ حسن الرداد

أبطال مسلسل محارب: 

 

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مخرج ومؤلف مسلسل محارب: 

 

محارب من إخراج شيرين عادل المخرجة المصرية التي تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب"، ومن تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الاعمال.

محارب الفنان حسن الرداد الفنان يحيى الفخراني حسن الرداد ريهام حجاج سمية الخشاب مسلسل عتبات البهجة منصة جوي منة فضالي يحيى الفخراني

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