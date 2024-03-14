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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطعوا المياه عن قرية كاملة.. كواليس أغرب عملية سرقة في أسوان

صدى البلد

شهدت محطة فطيرة في أسوان محاولة لسرقة  الكابلات فجر اليوم مما أدى إلى توقف المحطة بشكل مؤقت وانقطاع مياه الشرب عن قرى مركز ومدينة نصر النوبة بالكامل .

وتضرر عدد كبير من المواطنين بسبب انقطاع المياه خاصة في أيام شهر رمضان مع العزومات وتحضير الإفطار.

وعلى الفور وجهت المحافظة بإنهاء أعمال الصيانة، وإعادة تركيب كابلات الكهرباء المغذية لمحطة فطيرة وذلك بعد تعرضها لمحاولة سرقة  الكابلات.

وكلف أشرف عطية المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع كهرباء أسوان والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتقديم كافة الإمكانيات لإنهاء أعمال الإصلاح والصيانة ، مع توزيع سيارات وفناطيس مياه الشرب على القرى والمناطق السكنية لتلبية احتياجات المواطنين منها ، لحين عودة ضخ المياه بشكل منتظم .

ومن جانبه صرح عبد الصبور الراوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بأنه جارى تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لمحطة فطيرة لإعادة تشغيل المياه بكامل طاقتها خلال ساعات بعد تدخل الفرق الفنية التابعة للشركة.

ولفت إلى أن محطة مياه الشرب بفطيرة بكوم أمبو تشهد حالياً أكبر مشروع يشمل إعادة تأهيل المحطة القديمة ، بالإضافة إلى إنشاء محطة جديدة لرفع طاقتها من 35 ألف م3/يوم إلى 70 ألف م3/يوم ، بتكلفة تقديرية تصل لحوالي 400 مليون جنيه.

محطة فطيرة محطة فطيرة في أسوان شهر رمضان أسوان

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