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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فاكهة موائد الإفطار في رمضان.. تعرف على فوائد البلح الأسواني

البلح الأسوانى
البلح الأسوانى

نفحات عديدة ومتنوعة يشهدها في ظل الأهداف السامية للم شمل الأسر والأهالى على مائدة الإفطار والسحور.

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " أحد أبرز المأكولات والمتمثل في " البلح الأسوانى " الذي يعتبر دائماً هو " فاكهة موائد الإفطار " ، ولاسيما أن محافظة أسوان تعتبر ثانى أكبر محافظة بعد الوادى الجديد فى إنتاج التمور ويوجد في أسوان حوالى 3.3 مليون نخلة حيث تتميز أسوان بإنتاج التمور الجافة .

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البلح الأسوانى

وقال عامر حسن نجار – مزارع إن البلح الأسوانى يعتبر من أجود أنواع التمور التي يقبل على شرائها الكثير من مواطني أسوان وضيوفها وزائريها حيث يوجد البلح "الملكابي والبرتامودي والسكوتي والقنديلة".

وأشار عامر حسن إلى أن أنواع البلح المعروفة والتي تمتاز بها أسوان هي السكوتى والملكابى والبرتمودة وذلك لما تتميز به من الطعم الجيد والذي يحتوي على العديد من الفوائد منها أنه يصل بعد الهضم سريعاً لجميع أجهزة الجسم ، كما أنه يساعد على علاج الضعف والهزل ويقوى الذاكرة وخلط البلح باللبن ينتج عنه غذاء متكامل.

وتابع أن بورصة البلح الأسوانى تتمثل فى أسعاره حيث نجد أن البلح كان يباع منذ نحو 50 عاما بـ40 قرشا وأصبح الآن سعره يبدأ من 15 جنيهاً إلى 70 جنيهاً ، وجودته تزيد لتطور أساليب زراعة النخيل وإستخدام فسائل ذات جودة عالية.

أما عن موسم حصاد البلح فإنه يتم فى شهر سبتمبر ويتم تخزينه فى أجولة من "الخيش" حتى يتم تهويته بشكل ملائم ويتم وضعه فى الهواء والشمس حتى يأتى موسم البيع الشهير وهو يكون فى شهر رمضان المعظم .

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أجود الأنواع

فيما قال محمد عبد الجواد - تاجر بالسوق السياحى إن البلح الأسوانى يوجد منه برتمودة وسكرية وشامية وقنديلية وغيرها ، فالبلح تختلف به السعرات الحرارية فبلح مثل البرتمودة قيمته الغذائية عالية جداً، وهناك أنواع بلح ضعيفة وسعراتها الحرارية منخفضة وهذه مناسبة لمرضى السكر وأسعار البلح هذا العام يتوقف ثمنها على طول وحجم البلحة وسعراتها الحرارية فهى أما بلحًا جافًا جدًا أو بلحا طريًا جدًا.

وأشار إلى أن معظم المواطنين يقبلون على شراء البلح فى شهر رمضان خاصة لتناولها مع الإفطار وفى السحور وغير ذلك، ويختلف سعر البلح كل نوع عن الآخر إلا أن العامل المشترك هو نسبة المكسب، فمكسب معظم التجار فى الكيلو الواحد من جنيه ونصف الجنيه إلى 4 جنيهات على الأكثر.

 

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