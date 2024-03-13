محافظ أسوان: تنفيذ أعمال التسوية لطريق منيحة بكوم أمبو لتسهيل حركة السيارات

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى بسرعة التدخل لحل شكوى أهالى قرية منيحة بمركز كوم أمبو من تهالك الطريق الرابط بين القرية والمركز مما يؤدى إلى عدم توافر سيارات الأجرة بشكل منتظم لنقل المواطنين وإعاقة حركة السير .

وأفاد رئيس المدينة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان ، يتم حاليا تنفيذ أعمال التسوية والتمهيد للطريق لإتاحة المجال أمام سيارات السيرفيس والميكروباص بالحركة عليه، وبالتالى تخفيف أعباء ومشقة التنقل على المواطنين .

حل شكوى

وأكد شوقى مصطفى أن هذا الطريق بطول 18 كم يشهد إنهاء أعمال البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فيما ستقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل بإعادة تأهيل ورصف طريق منيحة ضمن خطتها فور الإنتهاء من الأعمال الجارية لمبادرة حياة كريمة.