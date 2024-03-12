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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان:توفير جميع السلع بمعارض " أهلاً رمضان "وتوزيع كراتين للمواد الغذائية

توفير السلع بأسوان
توفير السلع بأسوان

قال المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان إنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم ضخ الكميات من كافة السلع بشكل يومى داخل معارض " أهلاً رمضان " وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتوفيرها لأهالى المحافظة بشكل منتظم .

ولفت إلى أنه بالتعاون مع الجهات المعاونة يتم دعم المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بالمواد الغذائية المتنوعية لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار ، والتخفيف عن كاهل المواطنين ، وبالتوازى مع ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بالتنسيق مع القطاع العسكرى بتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية .

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كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتوزيع 1050 كرتونة مواد غذائية بقرية فارس ، فضلاً عن توفير 300 وجبة يومياً للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق بين الوحدة المحلية والمجلس القومى للمرأة وبنك الطعام وجمعية نهر الخير .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بمواصلة تسخير كافة الإمكانيات خلال أيام شهر رمضان المعظم لتلبية المطالب الجماهيرية أولاً بأول ، وتستكمل سلاسل معارض " أهلاً رمضان " بمراكز المحافظة تقديم خدماتها للمواطنين من خلال توفير السلع الأساسية والإستراتيجية والغذائية بأسعار مخفضة .

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