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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان اليوم

اذان الفجر فى أسوان
اذان الفجر فى أسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان اليوم ضمن إمساكية أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الثلاثاء 12/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة وثمانى وثلاثون دقيقة (04:38 ص).

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تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان

اذان الفجر 

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 12/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:38 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 06:00 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:58 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:09 مساءً.

 

 

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