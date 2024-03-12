تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان اليوم

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان اليوم ضمن إمساكية أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.
ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الثلاثاء 12/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة وثمانى وثلاثون دقيقة (04:38 ص).
اذان الفجر
ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 12/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:
- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:38 صباحاً.
- موعد الشروق: فى تمام الساعة 06:00 صباحاً.
- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:58 ظهراً.
- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصرًا.
- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:56 مساءً.
- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:09 مساءً.