عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان أسوان توزع لحوما على 22 ألف أسرة من الأكثر احتياجا

جهود جمعية الأورمان
جهود جمعية الأورمان بأسوان

أعلنت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان عن توزيع 45 ألف كيلو لحوم على 22 ألف و500 أسرة من أهالي وأسر محافظة أسوان الأكثر إحتياجاً حيث يتم التوزيع تزامناً مع شهر رمضان المعظم لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

وقال محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان بأنه في ظل الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان فقد استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بأن الجمعية خصصت 45 ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المعظم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة أسوان.

تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان

إضاءة الطريق الزراعي بشكل منتظم لمسافة 5 كم «أسوان/ القاهرة»

توزيع اللحوم

وأوضح أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقًا لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظًا على حقوقهم.

وأشار إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز محافظة أسوان، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة. 

وأضاف أن جمعية الأورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية في مصر والتي تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة في يوم اليتيم.

تجدر الإشارة إلى أن توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم في مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسمياً من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الأورمان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر رمضان

نظر دعوى حل مجلس الزمالك.. وتفاصيل حضور مرتضى منصور جلسه اليوم

نجا من الموت.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان

ترشيحاتنا

تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية رمضان

دعاء صلاة التراويح في رمضان .. هل ورد بالشرع الشريف

"ليس وشيكا".. مسؤولون إسرائيليون يكشفون موعد الهجوم على رفح جنوب قطاع غزة

اشتبك معه.. ماذا حدث بين محمد صلاح ولاعب مانشستر سيتي؟

تجار عملة.. إحالة عصابة ضباط مباحث الأموال العامة المزيفة للمحاكمة

شعبة القصابين تعلن مفاجأة عن أسعار اللحوم الحمراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر يوميا في رمضان

من غير بيض.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة

طبيبة تكشف كارثة بمشروب رمضاني يتناوله أهل مصر والخليج

حذر منها هاني الناظر قبل وفاته.. مخاطر تناول الشوربة بهذه الطريقة

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ