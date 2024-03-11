تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان

في أول يوم من شهر رمضان المعظم يتساءل الكثيرون عن موعد أذان المغرب ، لما يسبقه من تجهيزات متنوعة وعديدة ، لإفطار أول يوم من الصيام في الشهر الفضيل.

وعن موعد أذان المغرب في محافظة أسوانى بأول أيام الشهر الكريم ، فمن المقرر أن يرفع الأذان اليوم الإثنين الموافق 11/3/2024 فى تمام الساعة الخامسة وست وخمسون دقيقة (05:56 م ) ، لينتهي صوم أول أيام رمضان ويفطر الصائمون ، وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم ، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات والسهرات الرمضانية.

مواقيت الصلاة

وعن مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الإثنين 11/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:39 صباحاً .

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 06:01 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:58 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصراً.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:09 مساءً.