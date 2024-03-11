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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب في أسوان

في أول يوم من شهر رمضان المعظم يتساءل الكثيرون عن موعد أذان المغرب ، لما يسبقه من تجهيزات متنوعة وعديدة ، لإفطار أول يوم من الصيام في الشهر الفضيل.

وعن موعد أذان المغرب في محافظة أسوانى بأول أيام الشهر الكريم ، فمن المقرر أن يرفع الأذان اليوم الإثنين الموافق 11/3/2024 فى تمام الساعة الخامسة وست وخمسون دقيقة (05:56 م ) ، لينتهي صوم أول أيام رمضان ويفطر الصائمون ، وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم ، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات والسهرات الرمضانية. 

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مواقيت الصلاة

وعن مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الإثنين 11/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

-  موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:39 صباحاً .

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 06:01 صباحاً.

-  موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:58 ظهراً.

-  موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصراً.

-  موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:56 مساءً.

-  موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:09 مساءً.

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