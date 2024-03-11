ضخ مياه الشرب وانتظامها بمنطقة الحكروب في أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للقائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس عبد الصبور الراوى بسرعة التدخل الفوري مع شكوى أهالى منطقة " الحكروب " بمدينة أسوان من انقطاع مياه الشرب عنهم باستمرار مما يعيق ممارسة حياتهم اليومية .

حلول جذرية

ومن جانبه أكد المهندس عبد الصبور الراوى بأنه تم التعامل الفورى مع الشكوى ووضع الحلول الجذرية لها حيث أنه بالفعل تم ضخ مياه الشرب وانتظامها بالكامل بالمنطقة سالفة الذكر وذلك عقب إحلال وتجديد الخطوط القديمة بتركيب مواسير جديدة بقطر 4 بوصة وبأطوال مختلفة بالشوارع الداخلية والجانبية بالمنطقة .