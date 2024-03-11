عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنفذ مشروع "ألف بنت ألف حلم" 

انشطة شبابية بأسوان
انشطة شبابية بأسوان

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنظيم فعاليات برنامج المشروع القومى " ألف بنت ألف حلم " للموسم الحالى 2024/2023 في خماسي كرة القدم فتيات.

وتقام التدريبات بملعب مركز شباب مدينة السباعية غرب أحد خمسة مراكز شباب على مستوى محافظة أسوان تستضيف المشروع لرعاية وتنمية مهارات الفتيات تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

ري أسوان تتابع انتظام عمل المحطات بمشروع وادي النقرة

محافظ أسوان يترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الناس لبعضهم

أنشطة شبابية 

وتقام التدريبات بواقع 2 وحدة تدريبية كل لاسبوع بمشاركة الفتيات من سن 10 إلى 15 سنة، وتتضمن الوحدات التدريبية تطوير عناصر اللياقة البدنية وتنمية السمات الشخصية من خلال تعليم وصقل مهارات كرة القدم.

ويأتى ذلك في إطار خطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة مصر، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى. 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشباب والرياضة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

إبراهيم حسن يفجر مفاجأة عن استبعاد محمد صلاح من المنتخب .. فيديو

دعاء شهر رمضان .. ردده يوميا يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

الزمالك يعدل مركز عبد الله السعيد.. تفاصيل

نجا من الموت.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

خلال أيام رمضان.. اعرف سعر الدولار في مصر الإثنين

موضوعات متعلقة

ري أسوان تتابع انتظام عمل المحطات بمشروع وادي النقرة

ترشيحاتنا

روسيا تعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك وأوريول

سكان غزة يعيشون كابوسا.. أجواء حزينة بالأراضي المحتلة مع دخول رمضان

قبل ما تنزل من بيتك.. اعرف مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024

استشهاد 16 فلسطينيا بقصف الاحتلال منزل عائلة أبو شمالة في غزة

قصة صحابي كان يخدم النبي.. هذه الآية نصحه بها الرسول في تكفير الذنوب والخطايا

دعاء 1 رمضان مكتوب .. احرص عليه اليوم بعد الصلاة وعند الإفطار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار الشيفات .. طريقة عمل قمر الدين بدون تكاليف

بعد مشاركة صلاح مع ليفربول| هل يعاقبه حسام حسن بالاستبعاد النهائي أو سحب الشارة ؟

بين الجرأة والاحتشام.. زوجات اللاعبين يخطفن الأنظار بإطلالات ملفتة

فستان ضيق.. ابنة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ