الشباب والرياضة بأسوان تنفذ مشروع "ألف بنت ألف حلم" 

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنظيم فعاليات برنامج المشروع القومى " ألف بنت ألف حلم " للموسم الحالى 2024/2023 في خماسي كرة القدم فتيات.

وتقام التدريبات بملعب مركز شباب مدينة السباعية غرب أحد خمسة مراكز شباب على مستوى محافظة أسوان تستضيف المشروع لرعاية وتنمية مهارات الفتيات تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

أنشطة شبابية

وتقام التدريبات بواقع 2 وحدة تدريبية كل لاسبوع بمشاركة الفتيات من سن 10 إلى 15 سنة، وتتضمن الوحدات التدريبية تطوير عناصر اللياقة البدنية وتنمية السمات الشخصية من خلال تعليم وصقل مهارات كرة القدم.

ويأتى ذلك في إطار خطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة مصر، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.