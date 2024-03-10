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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الناس لبعضهم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن المبادرة الإنسانية " الناس لبعضهم " حققت نجاحات متتالية وإنجازات عديدة منذ أن تم إطلاقها فى مارس 2020 ، تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم ، مع تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجاً. 

وحضر الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ والمشرف العام للمبادرة ، وأيضاً الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ومنسق المبادرة ، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى ، فضلاً عن شركاء النجاح فى العمل المجتمعى لإستعراض الخطة الإستراتيجية للمؤسسة خلال الفتره القادمة على كافه الأصعدة.

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مبادرة الناس لبعضهم

وأوضح المحافظ بأن مبادرة " الناس لبعضهم " ، والتى ولدت من رحم أزمة كورونا ، وما تبعها من تخصيص صيدلية خاصة بالمبادرة ساهم فى أن تصبح منصة وقبلة لكل الأسوانيين حيث تبنت العديد من القضايا والملفات الهامة ، وإمتلكت فريق بحث مدرب على أعلى مستوى لتقديم الخدمات فى كافة مناحى الحياة. 

وتم إستكمال سلسلة النجاحات بإنشاء مؤسسة تم إشهارها برقم 1662 لسنة 2023 لتكون بمثابة كيان قانونى يعمل تحت مظلة التضامن الإجتماعى وفقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 1994 ، وهو الذى يتوازى مع تكوين هيكل تنظيمى كامل للمؤسسة بإعتبارها الذراع التنفيذى للمبادرة حتى يتسنى تحقيق الإستدامة لها.

وأشار أشرف عطية إلى أننا نضع خدمة المواطن الأسوانى وجبر خواطر البسطاء فى صدارة الأجندة اليومية لنشاط المحافظ ، ولذا يكمن سر نجاحنا جميعاً فى التكاتف والتعاون والتناغم بين جميع مؤسسات وفئات وأطياف المجتمع الأسوانى نتيجة للوعى المستنير لديهم ، وهو ما يعكس بدوره المعدن الأصيل لأهل أسوان بشكل خاص ، والشعب المصرى بشكل عام لما يقدموه من مساعدات متنوعة فى مختلف المجالات لتحقيق الأهداف النبيلة والسامية لخدمة البسطاء والأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم. 

مقدماً شكره لكل المساهمين والمتبرعين من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال لما قدموه ويقدموه من مساعدات متنوعة لصالح المواطنين ، وفى نهاية الإجتماع قام أعضاء مجلس أمناء مؤسسة الناس لبعضهم بإهداء محافظ أسوان درع المؤسسة تقديراً لجهوده الكبيرة فى تسخير كافة الإمكانيات لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى. 

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