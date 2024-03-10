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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 45 ألف كيلو لحوم على 22 ألفا و500 أسرة في أسوان

صدى البلد

 قال مدير عام التضامن الإجتماعى بمحافظة أسوان محمد يوسف، إنه تم توزيع 45 ألف كيلو لحوم على 22 ألفا و500 أسرة من أهالي وأسر محافظة أسوان الأكثر احتياجاً، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المعظم، فى إطار تخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

وأشاد مدير التضامن الاجتماعى بأسوان - في تصريحات له اليوم - بالدور المجتمعي البارز لجمعية الاورمان، التي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إن الجمعية خصصت 50 ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها ايضا خلال شهر رمضان المعظم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة، موضحًا أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقه، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.

وأضاف أن جمعية الأورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية في مصر التى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم .

يذكر أن توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى إمداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك .
 

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