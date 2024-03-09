توزيع 21 ألف كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر إحتياجاً بالسباعية شمال أسوان

قال محمود عليان رئيس مدينة السباعية شمال أسوان

إ نه فى ظل تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المستمرة بتلبية المطالب الجماهيرية ، وتوصيل الخدمات المختلفة للمواطنين فى محل إقامتهم فقد تم التنسيق مع جمعية كفالة اليتيم ومجموعة من رجال الأعمال بالقاهرة لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأطفال الأيتام .

وأشار محمود عليان إلى أنه تم توفير 21 ألف كرتونة مواد غذائية شاملة السلع الغذائية المتنوعة حيث تزن كل كرتونة 11 كجم ، وتم توزيعها على المستحقين ، وتوصيلها إلى منازلهم من خلال 42 مندوب .

دعم الأسر

توزيع مواد غذائية للأسر الأكثر إحتياجاً بأسوان

يأتي ذلك إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المعظم ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إجتماع المجلس التنفيذى الأخيرة بتقديم مختلف أوجه الرعاية للأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل بقرى ومدن المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، وهو الذى يتواكب مع تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

توزيع مواد غذائية للأسر الأكثر إحتياجاً بأسوان