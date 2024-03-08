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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرامات رادعة على سيارات السيرفيس المخالفة لخطوط السير في أسوان

سيارات السيرفيس بأسوان
سيارات السيرفيس بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لإداراتى المرور والمواقف بتوفير سيارات السيرفيس على خط طريق السادات، مكلفاً بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عبر منظومة التحول الرقمى ونظم المعلومات من خلال تطبيق محدد ليتم تحويل كافة البيانات المدرجة بالدفاتر الورقية بإداراة المواقف والمتعلقة بسيارات السيرفيس والسائقين بخطوط السير المختلفة لتحقيق السيطرة الكاملة عليها .

وشدد المحافظ على أن يتوازى مع ذلك قيام إداراة المرور بتكثيف الحملات الهادفة لإلزام سائقى سيارات السيرفيس بخطوط السير، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين بتوقيع غرامات تصل إلى ألف جنيه، يعقبها إيقاف لمدة 3 أشهر .

محافظ أسوان: تحويل البيانات الورقية لسيارات السيرفيس لتطبيق رقمى

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 سيارات السيرفيس

وجاء ذلك فى إحدى الرسائل التى تم عرضها على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والمتعلقة بشكوى المواطنين المترددين على طريق "السادات" بمدينة "أسوان" من قلة وعدم كفاية وسائل المواصلات المترددة علي الطريق مما يشكل عبئاً عليهم فى التنقل.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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