أسوان.. زيادة الحصة المخصصة للمحافظة من السكر لـ 20 طنا يوميا

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه قام بإجراء إتصال تليفونى مع الدكتور على مصيلحى وزير التموين لزيادة الحصة المخصصة للمحافظة إلى 20 طن يومياً من السكر إعتباراً من الغد ، وهو الذى يتوازى بالتنسيق بين مديرية التموين والمستشار العسكرى بالمحافظة للإشراف على آلية توزيع كميات السكر المخصصة بالمنافذ والمجمعات ومعارض " أهلاً رمضان " لتحقيق السيطرة الكاملة ، وتوفير هذه السلعة الحيوية والهامة للمواطنين بسعر 27 جنيه للكيلو.

وبالتالى مواجهة أى محاولات للإحتكار بكل حزم وبأسلوب رادع ومحكم ، ليتكامل ذلك مع زيادة الكميات من المعروضات لكافة السلع والمنتجات بهذه المواقع ، تواكباً مع تشديد الرقابة التموينية ، وإنتظام تشغيل المخابز البلدية فى الفترة الصباحية والمسائية حتى يتسنى توفيرها للمواطن الأسوانى بأسعار مخفضة.