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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان: تحويل البيانات الورقية لسيارات السيرفيس لتطبيق رقمى

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عبر منظومة التحول الرقمى ونظم المعلومات من خلال تطبيق محدد ليتم تحويل كافة البيانات الورقية المدرجة بالدفاتر بإداراتى المرور والمواقف والمتعلقة بسيارات السيرفيس والسائقين بخطوط السير المختلفة لتحقيق السيطرة الكاملة عليها.

وأشار المحافظ إلى أن يتوازى مع ذلك قيام إداراة المرور بتكثيف الحملات الهادفة لإلزام سائقى سيارات السيرفيس بخطوط السير ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين بتوقيع غرامات تصل إلى ألف جنيه ، يعقبها إيقاف لمدة 3 أشهر.

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تطبيق

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بزيادة وتيرة العمل بالمشروعات المختلفة بالقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو بمشروعات الخطة الإستثمارية ، مكلفاً بضرورة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أولاً بأول ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات وتكثيف أعمال النظافة العامة ، وتشديد الرقابة على عربات الحنطور لخلق أجواء حضارية وجمالية أمام أهالى أسوان بمختلف مدن ومراكز المحافظة .
 

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