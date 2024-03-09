أهالى قرية الكلح غرب بإدفو يشكرون الرئيس السيسى على مبادرة"حياة كريمة"

قدم أهالى قرية الكلح غرب التابعة لمركز إدفو شمال أسوان شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى راعى مبادرة " حياة كريمة " لما قدمته وتقدمه لهم من خدمات إنسانية جليلة ساهمت فى تحسين مستوى المعيشة ، وتوفير حياة كريمة لهم .

وأعرب أهالى القرية عن سعادتهم بحصولهم وتلقيهم للخدمات المختلفة من مكان واحد مما وفر عليهم الجهد والوقت ، وهو ما يتم داخل مجمع الخدمات الحكومية ، والذى يقدم الخدمات البريدية والتموينية والتضامنية ، بالإضافة إلى أعمال المجلس القروى .

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرية الكلح بأسوان

فيما أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ورئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان بأن أعضاء الوحدة قاموا بجولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية بقرية الكلح غرب التابعة لمركز إدفو لخدمة 87 ألف نسمة داخل 8 توابع حيث تم نقل توجيهات محافظ أسوان بالإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات المختلفة ، والإلتزام بالبرامج الزمنية المقررة ، ومن بينها محطات الرفع بكوم الأمير وعزبة المصرى وكلح القارة ، مع القيام بالتشغيل التجريبى لأى مشروع يتم الإنتهاء منه حتى يجنى المواطنين ثمار هذه الجهود وسلسلة النجاحات .

ويأتي ذلك بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة تنظيم الجولات الميدانية الهادفة لمتابعة معدلات الإنجاز والتنفيذ بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بكافة قطاعات العمل العام .

وأشار ياسر عبد الشافى بأنه توازى مع ذلك الإستماع لمطالب ومقترحات المواطنين ، والتعرف على مدى الإستفادة والعوائد التى تعود عليهم من خلال المشروعات الجارية بقريتهم بإجمالى 36 مشروع ، تم الإنتهاء من 15 مشروع منهم ، ودخولهم حيز التشغيل التجريبى وهى مجمع الخدمات ووحدة الإسعاف ، ومكاتب البريد ، وتبطين الترع ، والوحدة الصحية ، والمدارس ، ومراكز شباب .

مشروعات حياة كريمة بقرية الكلح بأسوان

مشروعات حياة كريمة بقرية الكلح بأسوان

مشروعات حياة كريمة بقرية الكلح بأسوان

مشروعات حياة كريمة بقرية الكلح بأسوان

مشروعات حياة كريمة بقرية الكلح بأسوان

مشروعات حياة كريمة بقرية الكلح بأسوان

مشروعات حياة كريمة بقرية الكلح بأسوان