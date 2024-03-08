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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف أسوان تطلق القافلة الدعوية بالمساجد

القافلة الدعوية لأوقاف
القافلة الدعوية لأوقاف أسوان

انطلقت القافلة الدعوية بمديرية أوقاف أسوان من مسجد البسيون بقرية غرب أسوان بقيادة الشيخ حنفي محمود وكيل الوزارة، والشيخ محمود فخر الدين موسى رئيس قسم الإرشاد الديني، والشيخ محمود محمد معوض مدير إدارة أوقاف المركز. 

وتشمل القافلة عدة أنشطة دعوية فى مختلف مساجد قرية غرب أسوان، وضمت عددا من الأعضاء وهم: الشيخ حنفى محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بمسجد البسيون غرب أسوان إدارة أوقاف المركز، والشيخ عادل جودة السيد مدير التفتيش والمتابعة بمسجد التقوى غرب أسوان، والشيخ محمود فخر الدين موسى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية مسجد الفتح غرب أسوان، والشيخ عبدالله محمد طه عرجون رئيس قسم المساجد بمسجد الوعد الحق أسوان الجديدة.

 

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القافلة الدعوية 

والشيخ أحمد صادق محمد بمسجد الغلالاب غرب أسوان، والشيخ محمود مصطفى حسن بدر مدير إدارة أوقاف أسوان أول بمسجد النور غرب أسوان، والشيخ محمود محمد معوض مدير إدارة أوقاف المركز بمسجد الحمدلاب غرب أسوان، والشيخ أحمد محمد أحمد محمد مفتش دعوة بمسجد موضى سليمان أسوان الجديدة، وأحمد حامد كامل مفتش متابعة بمسجد الشديد غرب أسوان، والشيخ سيد يوسف يس مفتش دعوة بمسجد الرحمة بغرب أسوان. 

أما بالنسبة لمقرأة الأئمة التى تعد ضمن الأنشطة الدعوية بالقافلة تمت فعالياتها بمسجد البسيون غرب أسوان، وذلك بحضور الشيخ حنفى محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء القافلة الدعوية. 

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