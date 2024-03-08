عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تغطية مصرف السيل

تغطية مصرف السيل
تغطية مصرف السيل بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته الفورية للمسئولين برفع أى مخلفات أو قمامة أولاً بأول من مصرف السيل، مع الإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع لتغطية المصرف ، والذى يعتبر حل جذرى لهذه المشكلة، حيث تم تنفيذ 40% من هذا المشروع الحيوى والذى يصل طوله إلى 2530 متر ، وبتكلفة 365 مليون جنيه، ومن المقرر نهو المشروع بنهاية العام الحالي.

جاء ذلك عقب عرض شكوى أهالى منطقة " الحكروب " من إنتشار القمامة والمخلفات بالترعة المارة بالمنطقة وعلى جانبيها على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

محافظ أسوان: تحويل البيانات الورقية لسيارات السيرفيس لتطبيق رقمى

محافظ أسوان: مؤسسات المجتمع المدني تخفف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية

نقلة حضارية

وأشار المحافظ إلى أن ذلك سيساهم في إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة ، ومنها منطقة الحكروب ، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع الحيوى سيحقق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث ، فضلاً عن خلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية ، وهو الذى يتكامل مع تشغيل كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه ، وإستكمال مشروع رصف ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

اللي هتشوفه من الأهلي اكتر.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لأحمد سليمان

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: تحويل البيانات الورقية لسيارات السيرفيس لتطبيق رقمى

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط تتفقد تطوير مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة.. صور

آخر جمعة من شعبان.. اغتنم 4 ركعات تغفر الذنوب وتفك الكروب

الخسران .. منشور مثير لـ خالد الغندور قبل مباراة كأس مصر

جوزيه مورينيو يصل الرياض لتحليل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

مباراة كأس مصر| موعد لقاء الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة له

بيان أوروبي إماراتي أمريكي بريطاني مشترك لتأييد تفعيل ممر المساعدات البحرية لغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المحوجة.. أكلة جديدة بمكونات بسيطة

بعد الخمسين.. روتين يجعل بشرتك أكثر نضارة

ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة البركة يوميا؟

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

فيديو

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

صدام حسين.. فصل طالبة جامعية بسبب تصرف غريب في حفل تخرجها.. فيديوجراف

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ