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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليق الزينة والفوانيس.. أسوان تتزين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك

زينة رمضان بشوارع
زينة رمضان بشوارع أسوان

" اهو جه يا ولاد .. رمضان جانا " .. شهر الخير والبركات ، نفحات كثيرة نجدها فى كل مكان مع قدوم شهر رمضان المبارك، فالسعادة والفرحة تمتلك كل أفراد الأسرة

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز ما شهدته أسوان فى ظل بدء هذا الشهر الفضيل حيث تم وضع فانوس رمضان فى مدخل ميدات محطة السكك الحديدية فى واجهة المدينة السياحية وسط بانوراما التطوير والتجميل. 

وفى نفس السياق أوضح محمد عبد الجواد بائع الفوانيس الرمضانية بالسوق السياحى بأن جميع المحلات فى الشوارع قامت بوضع زينات الشهر الكريم على واجهات المحلات والأعمدة بطول السوق إحتفالاً بشهر رمضان وسط فرحة المترددين من المواطنين على السوق. 

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رمضان كريم 

زينة رمضان بشوارع أسوان

وقال نصر محمد بانه تم تزيين شارع مسجد الساحة بكوم أمبو بأسوان بمناسبة قدوم شهر رمضان، والزينة أصبحت موجودة فى كل مكان بشارع مسجد الساحة السعدية بكوم أمبو والأنوار تملأ الشوارع والميادين وذلك فرحا بشهر الرحمات، اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

وتسود أجواء من السعادة والفرح والسرور بين الأهالى من أبناء محافظة أسوان فى كل مد أصوات الفرح والسرور فى كل مكان تحس روحانيات شهر الخير والبركة.

وقدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة للشعب الأسوانى وجموع المصريين بقدوم شهر رمضان المبارك.

وأعلنت محافظة أسوان، الانتهاء من بعض مشروعات التطوير والتجميل بواجهة مدينة أسوان السياحية، والتى تهدف إلى رفع كفاءة الميدان بشكل شامل من خلال تحديث البنية التحتية وتنفيذ أرضيات الميدان من الجرانيت والشوارع من البازلت، فضلاً عن إنشاء 2 جراج سطحي بسعة 200 سيارة، و24 برجولة خشبية، ودورات مياه، ونافورة على هيئة 4 أقواس. 

زينة رمضان بشوارع أسوان
زينة رمضان بشوارع أسوان

 

 

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