إضاءة الطريق الزراعي بشكل منتظم لمسافة 5 كم «أسوان/ القاهرة»

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة دراو كمال حلمى بسرعة التدخل ووضع الحلول الفورية والعاجلة بشأن الشكوى الواردة من أهالى قرية الشطب والشيخ موسى، والمتعلقة بعدم إضاءة الطريق الزراعى أسوان / القاهرة فى المسافة بين " الكيلو ٣٥ إلى الكيلو ٤٠ " مما يؤدى إلى تكرار وقوع العديد من الحوادث .

إضاءة

وقد أكد رئيس مركز ومدينة دراو بأنه تم التفاعل السريع مع الشكوى بناء على تعليمات محافظ أسوان ، موضحاً بأنه تم إصلاح العطل وتركيب قطع غيار بديلة بعدد من أعمدة الإنارة لمسافة ٥ كم بطريق أسوان / القاهرة الزراعى ، وتم إضاءة الطريق بشكل منتظم فى المسافة سالفة الذكر .